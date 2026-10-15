Стропы свисали с крыши: парашютист упал на дом в Астраханской области

Хозяин коттеджа смотрел телевизор, и вдруг услышал на крыше шум. Мужчина вышел на улицу и увидел, что вокруг свисают стропы, около земли — белый парашют, а наверху сидит незнакомец.

Мужчина сильно извинялся за произошедшее и просил стремянку.

В итоге хозяин дома вызвал специалистов, которые сняли парашютиста.

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