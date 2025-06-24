Осужденный на пожизненное «Находкинский Чикатило» Кротов просит освободить его

«Находкинский Чикатило» 58-летний Вадим Кротов, отбывающий пожизненное заключение в «Черном дельфине», переведен в СИЗО Владивостока. Мужчина, который убил и расчленил четверых женщин, пожаловался на следователей, которые проводили его задержание 26 лет назад — он уверяет, что невиновен и просит отпустить на волю, сообщает SHOT .

В колонии Кротов наблюдается у психиатра. Мужчина просит еще рассмотреть материалы дела. Он считает, что приговор вынесен необоснованно.

Кротов отмечает, что якобы не причастен к случившимся преступлениям в 1990-е годы в Находке Приморского края. Тогда два расчлененных тела молодых девушек обнаружили рядом с заброшенными строениями экс-профтехучилища №46.

Кротов также убил двух женщин у себя дома. Затем тела были расчленены и вывезены в район станции Голубовка. После чего мужчина разбросал их по лесополосе.

«Находкинский Чикатило» был задержан в 1997 году. В его квартире обнаружили предметы, на которых были следы крови. Мужчина тогда признался в преступлениях.

Во время следствия Кротов рассказал об убийстве двух женщин в своей квартире. Проводился следственный эксперимент. В ходе него мужчина показал места захоронения останков двух женщин. Еще маньяк рассказал, где были спрятаны части тел рядом с Находкинским заводом КПД-80. Информация есть в материалах следственного эксперимента.

Кротову предъявляли обвинения по 13 статьям. Среди них были убийство, изготовление детской порнографии и растление несовершеннолетних. В октябре 1999 года мужчина был приговорен к пожизненному лишению свободы. В 2001 году маньяка перевели в колонию «Черный дельфин». В 2025 году он написал жалобу, желая уменьшить пожизненный срок.