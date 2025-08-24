Осужденные за аферы с недвижимостью артиста Баталова пошли в Верховный суд

Защита артистки Наталии Дрожжиной и ее мужа, юриста Михаила Цивина обжаловала в Верховном суде приговор за аферу с недвижимостью семьи народного артиста Алексея Баталова. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе инстанции.

Там отметили, что жалобы уже поступили.

В суде добавили, что по Дрожжиной суд отказался передавать кассационную жалобу для рассмотрения в судебном заседании. По жалобе Цивина решение еще не приняли.

По информации правоохранителей, Дрожжина вместе с супругом смогли войти в доверие к супруге умершего Баталова Гитане Леонтенко и его дочке Марии Баталовой, и сняли около 20 млн рублей, принадлежащих им. Также знакомый нотариус семейной пары Дмитрий Бублий создал договоры пожизненного содержания с иждивением.

На основе них Дрожжина и Цивин смогли завладеть принадлежавшей Марии Баталовой доли в квартире на улице Серафимовича, квартире в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. Чуть позже Бублий удостоверил подписи пострадавших. Однако во время этого были зафиксированы нарушения нотариальных процедур.

Было открыто уголовное дело. В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам исправительной колонии условно. Цивин и Бублий получили реальные сроки. Их суд посчитал виновными в мошенничестве с недвижимостью Баталова.

Также с Цивина и Бублия взыскали по 600 тыс. рублей морального ущерба. Потом в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до четырех с половиной лет в исправительной колонии.