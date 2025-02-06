Осужденная дочь экс-мэра Самары Тархова узнала о смерти родителей

Дочери экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмиле, которая отбывает срок в колонии за крупное вымогательство, сообщили об убийстве родителей, сообщает 63.ru .

Адвокат Андрей Карномазов рассказал, что женщина уже в курсе смерти Виктора Тархова и его супруги Натальи. Мужчина не знает, как именно Людмиле Викторовне сообщили о смерти родителей.

Он также не знает, как именно дочь экс-мэра Самары отреагировала на данную информацию.

Людмилу Тархову в 2022 году приговорили к 7 годам колонии общего режима. По данным следствия, она вымогала 200 млн рублей у депутата самарской облдумы Александра Милеева и шантажировала его.

О смерти экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно накануне. По подозрению в убийстве была арестована внучка бывшего градоначальника Екатерина. Предварительно, она могла расправиться с родственниками из-за крупной суммы денег.