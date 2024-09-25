«Осторожно, Москва»: в столице задержали напавшего на врачей скорой мигранта

Сотрудники правоохранительных органов задержали мигранта, напавшего на врачей скорой помощи в центре столицы. Ему 24 года, сообщает « Осторожно, Москва ».

Мужчина позвонил в скорую помощь и попросил прислать бригаду докторов на Школьную улицу в Таганском районе столицы. Он сказал оператору, что ему плохо.

Когда доктора прибыли к пациенту и начали осмотр, мигрант оскорблял их и бросался с кулаками. Врачи позвонили в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли и попытались задержать мужчину, но он сопротивлялся. Однако его все же удалось усадить в машину и увезти в отдел.

Ранее мигранта задержали за изнасилование русской девушки в Москве. Преступление, предположительно, было совершено на юго-востоке города.