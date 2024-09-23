Таджика задержали за изнасилование русской девушки в Москве

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Мигранту в Москве предъявили обвинение в изнасилование девушки

Арестован гражданин Таджикистана, которого обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности девушки на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

По информации следователей, 2 сентября мужчина в парке около улицы Краснодонской в Москве напал на незнакомую девушку. Он изнасиловал жертву. Нападавший был задержан. С иностранцем проведены следственные действия. Также ему предъявили обвинение.

Следователи еще планируют проверить причастность фигуранта дела к совершению подобных преступлений в мегаполисе.