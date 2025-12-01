Останки «друга Дурова» Новака и его супруги нашли в пустыне ОАЭ в черных мешках

Останки «друга Дурова», криптоблогера Романа Новака, и его 37-летней жены нашли в пустыне Объединенных Арабских Эмиратов, а не у торговых центров. Двое из троих задержанных дали показания и помогли местным силовикам установить примерное местоположение конечностей, сообщает 47news.ru .

Сразу после новости об убийстве СМИ писали, что Новака и супругу расчленили, после чего останки в мешках раскидали рядом с торговыми центрами. Однако это были поспешные выводы журналистов, которые старались быстро добыть информацию.

По данным местных правоохранителей, в ОАЭ приехали три человека — экс-оперативник уголовного розыска и двое бывших участников спецоперации. Они, предположительно, наняли дропов, подготовились, заманили Новака с супругой в арендованный коттедж. Там у жертв пытались выяснить пароли от криптовалютных кошельков. После этого пару убили.

Следствие ведут силовики из ОАЭ. Двое из троих арестованных дали признательные показания. Благодаря этому удалось выяснить примерное местоположение закопанных трупов. Конечности в результате обнаружили в пустыне. Их передадут в РФ для захоронения.

Трупы Новака и его жены поместили в черные мешки из толстого полиэтилена. До этого в них засыпали сильные растворители.

Поскольку двое задержанных рассказали, как задушили Новака с супругой, то следствие не сомневается, что во время вымогательства паролей от криптокошельков пару пытали. Это повлияет на обвинительное заключение в конце расследования.

Предполагаемый организатор Константин Ш. отрицает свою вину. Также он скрывает вероятного заказчика.

Задержанных допрашивают в России. Во время мероприятий присутствуют силовики из ОАЭ, прибывшие в РФ с документами по делу. Константина Ш. могут посадить на пожизненное.

О зверском убийстве Новака и его жены Анны в ОАЭ стало известно в начале ноября. По некоторой информации, криптобизнесмен мог обмануть инвесторов из разных государств примерно на 500 млн долларов. Затем он покинул РФ и спрятался за границей.

7 ноября обвиняемых в убийстве Новака и его жены доставили из ОАЭ в Санкт-Петербург. Суд заключил под стражу троих подозреваемых — Константина Ш., Владимира Д. и Юрия Ш.

