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Основатель ансамбля «Барокко» Игорь Попков умер в возрасте 88 лет

Основатель и худрук камерного ансамбля «Барокко», Народный артист России Игорь Попков скончался на 89-м году жизни, сообщает пресс-служба Ярославского художественного музея.

«Ушел из жизни Игорь Попков. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Игоря Васильевича, солистам камерного ансамбля „Барокко“, всем поклонникам маэстро», — говорится в сообщении.

Попков родился 11 июля 1936 года в Москве. Окончил Московскую государственную консерваторию. С 1960 по 1968 годов Попков работал в Московском камерном оркестре.

В 1968 году Игорь Васильевич создал камерный ансамбль «Барокко» при Ярославской областной филармонии. В репертуар ансамбля входили произведения европейских музыкальных школ эпохи барокко, а также инструментальная музыка русского барокко XVIII века.

Кроме того, ансамбль исполнял произведения композиторов XX века, включая авангардную музыку.

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