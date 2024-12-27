Осколки разбившегося в Актау самолета раскиданы в сотнях метров друг от друга

Обломки от потерпевшего крушение в казахстанском Актау самолета оказались разбросаны в нескольких сотнях метров друг от друга. Носовая часть обгорела, сообщает корреспондент РЕН ТВ Иван Литомин.

На отдалении от нее лежат шасси и фюзеляж. Расстояние между ними и местом, где самолет в первый раз ударился об землю, около 200 метров.

Задняя дверь самолета открыта. Через нее выходили выжившие пассажиры. Они выпрыгивали и отбегали от места падения.

Самолет AZAL, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря рядом с казахстанским городом Актау. На воздушном судне летели 62 пассажира и пять членов экипажа.

Ранее сообщалось, что следователей из РФ и Азербайджана допустят к расследованию крушения пассажирского самолета Embraer 190 в Казахстане.