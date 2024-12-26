Россию и Азербайджан допустят к расследованию крушения самолета в Актау

Правоохранительные органы России и Азербайджана допустят к расследованию крушения пассажирского самолета Embraer 190 в Казахстане, сообщает РИА Новости .

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что РФ и Азербайджан не будут допущены к криминалистическому расследованию. При этом он уточнил, что страны смогут участвовать в расследовании авиапроисшествия.

Стало известно, что на месте крушения самолета вблизи Актау нашли еще один черный ящик. Расследование продолжается.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный, однако потерпел крушение после столкновения с птицами недалеко от Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Ранее спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляцией распространяющуюся в Сети информацию о том, что рухнувший в Актау самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines был сбит. По его словам, нельзя делать никаких преждевременных выводов о причине авиакатастрофы, в которой погибли 38 человек.