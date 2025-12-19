Организатору покушения на Соловьева дали пожизненный срок

сегодня в 22:32

Сообщники Пронского* также получили длительные тюремные сроки. Владимиру Белякову* предстоит провести за решеткой 27 лет, а Тимофею Мокию* — 28 лет.

Максим Дружинин* отправится в колонию на 25 лет, Владимир Степанов* — на 26 лет. Самые короткие наказания получили Андрей Волков и Динис Абраров* — 18 и 17 лет соответственно.

Кроме лишения свободы, всем осужденным придется возместить моральный ущерб пострадавшим. Общая сумма компенсации составила свыше 4,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что следователи обнаружили в московской квартире Андрея Пронского* самодельное взрывное устройство и несколько паспортов на имя граждан Украины.

* Внесены в список террористов и экстремистов в России.

