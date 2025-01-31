Организатора «Премии Рунета» арестовали по наркостатье в Москве

Тверской районный суд Москвы арестовал директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и организатора «Премии Рунета» Сергея Гребенникова. Ему вменяют статью о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, сообщает NEWS.ru со ссылкой на картотеку суда.

31 января Гребенников прокомментировал новости о своем задержании в Telegram-канале.

«За что я люблю PR? За то, что выпуская любую новость, ее можно приукрасить по словам заказчика так, что все охали и ахали, — какая сенсация!» — написал он.

Организатору «Премии Рунета» вменяют пункт «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. Подробности задержания и дела Гребенникова пока неизвестны.

Ранее бывшего гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина арестовали до 29 марта по делу о взяточничестве. По версии следствия, он дал взятку в 60 млн рублей представителю силовых структур.

Накануне в Москве задержали бывших топ-менеджеров «Роснано». Трех экс-сотрудников компании подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

