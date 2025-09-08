Организатор подпольных игр в Новосибирске хотел сбежать от силовиков через окно

В Новосибирске силовики нагрянули по адресу, где располагался подпольный игорный клуб. Один из организаторов азартных игр попытался сбежать от правоохранителей через окно, но попытка не удалась, сообщает «112» .

В столице Сибири провели операцию по поимке преступной группы, которая создала сеть подпольных игорных клубов в нескольких помещениях города. В задержании преступников участвовали сотрудники ФСБ, прокуратуры и следственного комитета.

Силовики накрыли всю сеть. Они изъяли 60 компьютеров, мобильные телефоны, а также задержали пятерых человек. Один из организаторов подпольного игрового клуба во время задержания решил сбежать через окно. Однако попытка оказалась неудачной, мужчина получил травмы и не смог скрыться.

В отношении всех причастных было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация азартных игр».

