Орехи с сюрпризом: в продукции из подмосковного магазина оказались черви

Жительница Подмосковья приобрела в известной сети супермаркетов орехи макадамия и обнаружила внутри червей. Она обратилась в поддержку с жалобой, но ей отказали в возврате денег, сообщает «Осторожно, Москва» .

Женщина хотела полакомиться орехами, которые считаются самыми дорогими в мире, но обнаружила в них червей и личинок. Она сообщила о некачественном товаре в поддержку магазина и потребовала вернуть деньги. К жалобе женщина прикрепила фото орехов с червями.

В магазине провели проверку. После чего женщине пришло СМС о том, что «оснований для возврата нет».

Кроме того, сейчас женщина даже не может оставить отзыв на товар — приложение сети не дает ей это сделать.

Ранее «Киндер сюрприз» с червем внутри купила молодая пара в Москве. В компании, которой принадлежит торговая сеть, заявили, что сняли данную партию с продажи и совместно с поставщиком проводят расследование.

