сегодня в 14:23

«Киндер сюрприз» с червем внутри купила молодая пара в Москве

В Москве пара молодых людей купила для себя лакомство «Киндер сюрприз», а когда дома девушка открыла шоколадное яйцо, внутри, кроме игрушки, она увидела живого червя. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?» .

Предварительно известно, что лакомство с неприятным сюрпризом было куплено в магазине сети «Перекресток», расположенном в торговом центре «Ключевой».

На опубликованных кадрах видно половинку шоколадного яйца, по которой ползал белый червь с черной головой. Также на всей внутренней поверхности были видны, предположительно, продукты жизнедеятельности личинки.

В компании Х5, которой принадлежит торговая сеть, заявили, что сняли данную партию с продажи и совместно с поставщиком проводят расследование.

