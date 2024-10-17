Опубликованы жуткие кадры бушующих смерчей в Краснодарском крае

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В Сети появились кадры смерчей в Краснодарском крае

Смерчи появились в сочинском Адлере и на федеральной территории «Сириус», которая находится у его границ. Некоторые жители смогли сфотографировать вихри прямо из своих домов.

Смерчи сформировались над морем. Очевидцы запечатлели, как в черных тучах образуются ужасающие вихри, тянущиеся до самой водной глади.

Отмечается, что вихри не вышли на сушу. Инфраструктура не пострадала.

Ранее очевидцы опубликовали кадры «вальса» водяных смерчей на пляже во Флориде. По акватории перемещались одновременно три водяных смерча, движение которых напоминало вальс.