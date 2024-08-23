Опубликованы кадры «вальса» водяных смерчей на пляже во Флориде

Отдыхающие на пляжах побережья Палм-Бич во Флориде заметили красивое, но опасное зрелище в виде «вальса» водяных смерчей, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По акватории перемещались одновременно три водяных смерча. Очевидцы отметили, что движение над водной гладью двух из них напоминало вальс.

Водяной смерч — это вихрь воздуха и воды. Чаще всего он образовывается над поверхностью большого водоема. Водяные смерчи существуют недолго — около 15-30 минут.

Ранее водяной смерч заметили в Санкт-Петербурге. Вихрь образовался над Финским заливом.