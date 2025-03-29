Опубликованы подробности о мужчине, который убил 13-летнюю девочку под Тверью

В Тверской области произошла трагедия, связанная с гибелью 13-летней жительницы деревни Рязаново Калининского района. Как оказалось, в убийстве ребенка подозревают 34-летнего сотрудника местной пилорамы, пишет РЕН ТВ .

Другой сотрудник пилорамы, Магомед Закриев, поведал журналистам, что подозреваемый в этом преступлении 34-летний мужчина ранее трудился на их производстве. Приблизительно месяц назад задержанный сменил место работы, перейдя на другой участок и переехав туда.

Спустя некоторое время он вновь появился на прежней базе, якобы для получения пиломатериалов. Закриев отметил, что лично видел этого человека около двух недель назад и тот производил впечатление уравновешенного.

Трагические события развернулись после 21 марта, когда несовершеннолетняя пропала без вести. К сожалению, спустя восемь дней поисков ее безжизненное тело обнаружили в лесном массиве области.

Позднее следователи установили личность подозреваемого, которого задержали. Все обстоятельства случившегося выясняются.