Опубликованы кадры сбитого украинского беспилотника в Татарстане
0:30
Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись беспилотника украинских сил, который был сбит в Атнинском районе Татарстана. Противник двумя дронами планировал нанести удар по Казани.
В пятницу утром первый БПЛ ВСУ долетел до столицы республики. Местные жители видели как он пролетает в небе. Система ПВО ликвидировала беспилотник.
Из-за атаки украинских беспилотников в регионе ввели план «Ковер». В Казани была слышна воздушная сирена.
В аэропортах столицы Татарстана и Нижнекамска временно ввели ограничения на прием рейсов. После завершения работы средств ПВО воздушные гавани возобновили работу.