Опубликованы кадры сбитого украинского беспилотника в Татарстане

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Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись беспилотника украинских сил, который был сбит в Атнинском районе Татарстана. Противник двумя дронами планировал нанести удар по Казани.

В пятницу утром первый БПЛ ВСУ долетел до столицы республики. Местные жители видели как он пролетает в небе. Система ПВО ликвидировала беспилотник.

Из-за атаки украинских беспилотников в регионе ввели план «Ковер». В Казани была слышна воздушная сирена.

В аэропортах столицы Татарстана и Нижнекамска временно ввели ограничения на прием рейсов. После завершения работы средств ПВО воздушные гавани возобновили работу.