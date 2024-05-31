сегодня в 08:57

Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска снова открыты для рейсов

Утром в пятницу аэропорты Казани и Нижнекамска были открыты после временного ограничения работы, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Они открылись в 08:30.

Из Казани на запасной аэродром Курумоч (Самара) были отправлены два самолета. Из Нижнекамска — ни одного.

Данные меры вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионе. Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и наземные службы воздушных гаваней делали все необходимое для безопасности полетов.

Ранее над территорией Татарстана сбили один дрон. Из-за атаки беспилотников в республике ввели план «Ковер».