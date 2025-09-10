Опубликованы кадры паники людей после покушения на соратника Трампа в США

В социальных сетях публикуют видеозаписи с моментом паники после покушения на соратника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в университете Юты, сообщает РЕН ТВ .

Ранее известный политический активист и лидер консервативного движения США Чарли Кирк подвергся нападению во время своего выступления перед студентами университета Юта Вэлли. Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемого. Кирка с ранением шеи госпитализировали.

На опубликованных кадрах видно, как после покушения люди в панике и с криками разбегаются по кампусу. При этом часть из них лишь пробежала несколько метров и продолжала наблюдать за происходящим.

Чарли Кирк выступал за возобновление дипломатических отношений с Россией. Он утверждал, что российско-украинский конфликт приносит выгоду только военно-промышленному комплексу и киевским олигархам.

