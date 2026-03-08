Опубликованы кадры мощного взрыва в Тегеране после атаки США

В Тегеране произошли мощные взрывы на объектах топливной инфраструктуры. Удары были нанесены в ночное время силами Израиля и США. Видеозаписи происшествия зафиксировали момент детонации крупных магистральных трубопроводов, сообщает Baza .

Местные жители стали свидетелями серии взрывов, которые охватили значительную территорию. По их словам, детонация распространилась по всей протяженности улицы.

На опубликованных кадрах видно, как взрывался трубопровод, протянутый вдоль домов и дороги. В момент, когда гремели взрывы, местные жители разбегались по сторонам. Некоторые из них старались подальше отъехать на мотоциклах и автомобилях.

Происшествие случилось на бульваре Шахран в иранской столице. Очевидцы сообщили о масштабных разрушениях вдоль этой магистрали.

28 февраля США и Израиль начали операцию в Иране, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия. Позднее Иран начал отвечать на агрессию противника ударами по его территориям и по американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Позднее стало известно, что на первую неделю обострившегося конфликта Вашингтон потратил порядка 6 млрд долларов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.