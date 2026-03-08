Опубликованы кадры мощного взрыва в Тегеране после атаки США
Фото - © скриншот
В Тегеране произошли мощные взрывы на объектах топливной инфраструктуры. Удары были нанесены в ночное время силами Израиля и США. Видеозаписи происшествия зафиксировали момент детонации крупных магистральных трубопроводов, сообщает Baza.
Местные жители стали свидетелями серии взрывов, которые охватили значительную территорию. По их словам, детонация распространилась по всей протяженности улицы.
На опубликованных кадрах видно, как взрывался трубопровод, протянутый вдоль домов и дороги. В момент, когда гремели взрывы, местные жители разбегались по сторонам. Некоторые из них старались подальше отъехать на мотоциклах и автомобилях.
Происшествие случилось на бульваре Шахран в иранской столице. Очевидцы сообщили о масштабных разрушениях вдоль этой магистрали.
28 февраля США и Израиль начали операцию в Иране, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия. Позднее Иран начал отвечать на агрессию противника ударами по его территориям и по американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Позднее стало известно, что на первую неделю обострившегося конфликта Вашингтон потратил порядка 6 млрд долларов.
