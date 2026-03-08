Стало известно, во сколько США обошелся конфликт с Ираном

Расходы США за первую неделю военного конфликта с Ираном составили порядка 6 миллиардов долларов. Вопрос о том, что может считаться успешным завершением этой кампании, остается открытым, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Официальные лица из министерства обороны США в течение недели информировали Конгресс о том, что затраты на первые семь дней боевых действий достигли примерно указанной суммы.

Из этой суммы, согласно данным издания, около 4 миллиардов долларов было потрачено на снаряжение, в первую очередь на противоракеты, примененные для противодействия ответным иранским атакам.

«Удар по комплексу в Тегеране служит отражением запутанной реальности первой недели войны: разрушительная воздушная кампания США и Израиля против ослабленного противника, но при этом почти нет ответов на вопрос, как может выглядеть победа», — подчеркивает газета.

С момента начала конфликта американские и израильские вооруженные силы осуществили приблизительно четыре тысячи авиаударов по иранским целям. В их число входят места размещения баллистических ракет, командные центры и инфраструктура военно-морского флота.

Однако, несмотря на интенсивные воздушные операции, Тегеран сохраняет существенную долю своих военных возможностей. Согласно оценкам американских официальных лиц, представленных Конгрессу на закрытых совещаниях, Иран все еще обладает примерно половиной своего ракетного потенциала и значительным количеством беспилотных летательных аппаратов.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. После превентивного удара Иерусалима по Тегерану Иран начал отвечать на агрессию атаками по территории противника, а также по военным базам Америки в регионе.

