Опубликованы фото из отеля, где нашли тело баскетболиста Яниса Тиммы

Опубликованы кадры из московского отеля, где нашли тело 32-летнего латвийского баскетболиста и экс-мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы. На фото запечатлен номер, который снимал спортсмен, сообщает SHOT .

Перед своей смертью Тимма жил в трехзвездочном отеле, который находится рядом с «Экспоцентром». Он снимал номер за 5 тыс. рублей в сутки. Судя по опубликованным фото, помещение, в котором жил спортсмен, довольно скромное и маленькое.

Сотрудники отеля отмечают, что баскетболист остановился в стандартном номере. Такие обычно снимают для командировок. По словам персонала, спортсмен был в хорошем настроении и постоянно улыбался сотрудникам гостиницы.

Ранее стало известно, что отель, в котором снимал комнату Тимма перед смертью, расположен всего в 3 км от дома его экс-супруги Анны Седоковой. Сейчас он опечатан. Отель на время прекратил работу.

Мертвого спортсмена обнаружили в подъезде старой пятиэтажки, где находится отель, в котором остановился баскетболист. По предварительной версии, он мог покончить с собой на фоне разрыва с Анной Седоковой. Рядом с телом баскетболиста лежал телефон с просьбой на экране позвонить певице.