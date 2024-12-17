Тело Яниса Тиммы нашли в хостеле в 3 км от дома Анны Седоковой

Тело 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы обнаружили в московском хостеле, который расположен всего в 3 км от дома его экс-супруги и известной певицы Анны Седоковой. В настоящее время хостел закрыт, сообщает SHOT .

Ранее тело спортсмена нашел постоялец одного из столичных хостелов. Рядом со ним лежал смартфон, на экране которого было написано: «Наберите Анне, спасибо тебе за все». Баскетболист давно размышлял о том, чтобы покончить с собой.

По предварительной версии, накануне Янис хотел увидеться с певицей и поздравить ее с днем рождения, однако не смог этого сделать. После этого Тимма пришел в хостел неподалёку от дома экс-супруги, где принял решение уйти из жизни. Спортсмен тяжело переживал расставание с красавицей-женой и долгое время находился в депрессии.

В настоящее время хостел не функционирует, его работники принимают звонки и сообщают, что все номера заняты.