Опубликовано жуткое видео из Мьянмы, где водой из бассейна смыло толпу людей

В момент землетрясения в Мьянме произошел прорыв одного из бассейнов. Потоки воды смыли толпу людей, у которой не было шансов укрыться — все произошло за считанные секунды, пишет Mash .

На опубликованных кадрах видно, как люди во время землетрясения выбегают из зданий на улицу. В какой-то момент всех, кто пытался спастись бегством, смыло мощной волной воды. Этот момент попал на видео.

Судя по видео, толпа людей даже не успела обернуться, чтобы заметить поток воды из прорвавшегося бассейна. Об их судьбе пока ничего не сообщается.

По информации представителей Ассоциации туроператоров РФ, российские туристы по путевкам их компаний в настоящее время в Мьянме отсутствуют, и ближайшие туры также не запланированы. Хотя недавно в стране находилась значительная группа отдыхающих из России, они уже покинули территорию. Стоит отметить, что землетрясение произошло в районе Мандалая, тогда как туристические маршруты обычно проходят через Янгон.

Ранее очевидцы землетрясения в Таиланде рассказали, что из-за мощных подземных толчков со стен начали падать телевизоры. Связь и электричество пропали из-за поврежденных коммуникаций.