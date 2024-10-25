Опубликовано видео задержания открывшего стрельбу по людям в Коркине

В Сети появились кадры задержания подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин в Коркине Челябинской области, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону .

На видео силовики заходят в дом к фигуранту — 58-летнему местному жителю, на которого возбудили соответствующее уголовное дело. Также запечатлен его допрос в следственном отделе.

По версии правоохранителей, 24 октября подозреваемый, находясь в доме № 66 на ул. Троицкой, выстрелил из оружия в находящихся вблизи жилья двух мужчин 37 и 29 лет. Затем он скрылся. Потерпевших госпитализировали.

В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение. Следствие направило в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

У подозреваемого в ходе следственных действий изъяли оружие. Был проведен комплекс судебных экспертиз. Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее в Коркине Челябинской области около 150 человек вышли на улицы после убийства 40-летней таксистки. Они требовали наказать виновных, подозревая в этом цыган.

Во время протеста у дома, где собралась толпа, прозвучали выстрелы. Были ранены двое человек. По подозрению в убийстве задержали цыган, в том числе главу местной диаспоры. именно его подозревают в покушении на убийство двух мужчин.