Опубликовано видео спасения пассажиров разбившегося в Казахстане самолета

Baza опубликовала видеозапись с моментом спасения пассажиров самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение в Казахстане.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники оперативных служб и очевидцы авиакатастрофы оказывают помощь выжившим пассажирам. Повсюду в поле разбросаны части разбившегося самолета.

Ранее самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау. Всего на борту находились 62 пассажира, в том числе 16 россиян и 5 членов экипажа. Предварительно, в результате ЧП выжили 12 пассажиров, все члены экипажа погибли.

Из-за сильного тумана самолет Embraer E190AR был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау. Перед аварией лайнер дал код 7700 (аварийный сигнал).