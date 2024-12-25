Упавший в Казахстане самолет был перенаправлен на запасной аэродром из-за тумана

Упавший самолет Embraer E190AR был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана. Перед аварией лайнер дал код 7700, сообщает Mash .

Самолету 11 лет. Все время службы он летал в Azerbaijan Airlines. После Грозного борт должен был совершить рейс из Баку в Самару. Также лайнер летал в Волгоград, Тбилиси, Трабзон.

Разбившийся самолет вылетел в 06:56 по московскому времени. Всего в нем насчитывается 106 кресел эконом-класса.

Предварительно, 12 человек выжили в результате крушения самолета. Всего, по разным данным, на борту могло быть от 67 до 105 пассажиров.