Опубликовано видео с парковки в Подмосковье, где Старовойт покончил с собой

В Сети появилось видео с места, где покончил с собой экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт. Он свел счеты с жизнью в собственном автомобиле в Подмосковье, кадры публикует газета «Известия» .

На видеозаписи показана парковка, расположенная у парка им. Малевича около деревни Раздоры Одинцовского округа. Именно там стояла машина Tesla, где нашли тело бывшего главы Минтранса.

На кадрах можно увидеть, что место происшествия огорожено лентой. Там работают сотрудники СК. Рядом стоит несколько автомобилей различных ведомств.

Ранее в Следкоме подтвердили смерть Старовойта и заявили, что он, вероятнее всего, совершил суицид.

Старовойта в понедельник сняли с занимаемой должности в Минтрансе. При этом он мог покончить с собой, чтобы не стать фигурантом дела о мошенничестве при возведении фортификационных сооружений в Курской области, которую тот раньше возглавлял. На Старовойта дал показания его бывший зам и последователь Алексей Смирнов.