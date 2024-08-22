Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Кизеле
Фото - © Telegram-канал Baza
В Сети опубликовали видеозапись с места взрыва газа в четырехэтажном жилом доме в городе Кизел Пермского края. Хлопок произошел в доме № 34 на улице Ленина, сообщает Baza.
На опубликованных кадрах видно, что от взрыва пострадали несколько квартир на третьем и четвертом этажах, они полностью разрушены. Уцелела только крыша.
Сообщалось о пострадавших, на данный момент их число уточняется. Оперативные службы уже трудятся на месте происшествия.
Хлопок газа произошел в четверг утром в жилой многоэтажке, расположенной в городе Кизел. Жильцов экстренно эвакуировали.