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Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Кизеле

В Сети опубликовали видеозапись с места взрыва газа в четырехэтажном жилом доме в городе Кизел Пермского края. Хлопок произошел в доме № 34 на улице Ленина, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, что от взрыва пострадали несколько квартир на третьем и четвертом этажах, они полностью разрушены. Уцелела только крыша.

Сообщалось о пострадавших, на данный момент их число уточняется. Оперативные службы уже трудятся на месте происшествия.

Хлопок газа произошел в четверг утром в жилой многоэтажке, расположенной в городе Кизел. Жильцов экстренно эвакуировали.