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Опубликовано видео с места падения вертолета Ми-2 в Кировской области

В Сети появились первые кадры с места падения вертолета Ми-2 в Кировской области, сообщает Baza .

Очевидцы запечатлели рухнувшее воздушное судно. На месте падения начался пожар. Обломки вертолета окутаны дымом.

Вертолет с двумя фельдшерами, врачом и пилотом на борту рухнул в субботу вечером в Даровском районе Кировской области. Причины крушения неизвестны.

В результате авиакатастрофы погибли все четыре человека, находившиеся на борту.