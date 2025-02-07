Опубликовано видео пожара после взрыва газа в Самаре

РЕН ТВ опубликовал фото и видео жилого дома в Самаре, где в пятницу начался пожар после взрыва газа.

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже. Из одного из окон валит черный дым.

Видно, что в соседних окнах выбиты стекла. Рядом с домом стоит машина медицины катастроф.

По предварительной информации, в результате ЧП пострадавших нет. Причины взрыва газа неизвестны.

Ранее взрыв произошел в ЖК «Алые паруса» в Москве. В результате ЧП погибли глава федерации бокса ДНР и основатель «Армянского батальона» Армен Саркисян и смертник, который и привел взрывчатку в действие 3 февраля.