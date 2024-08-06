Опубликовано видео последствий украинского обстрела Суджи

Из-за обстрела повреждены жилые дома и машины, которые были на улицах. На дороге разбит асфальт. В один из домов, по словам очевидца, попала ракета.

На фоне видео слышна сирена тревоги.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе с помощью ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ. Из-за атаки на Суджу пострадали пять человек, из них трое детей. Их доставили в больницу.

Кроме того, ранее украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), в которой было порядка 100 человек, попыталась зайти на российскую территорию в Суджанском районе. Российские военные отбили атаку диверсантов.