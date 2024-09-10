Опубликовано видео момента удара БПЛА в Раменском округе

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Опубликованы кадры атаки беспилотника в деревне Прудки в Раменском городском округе. БПЛА упал и сдетонировал рядом с жилым поселком, сообщает SHOT .

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как дрон летит над коттеджным поселком «Европейский квартал». Затем он падает и взрывается совсем рядом с жилым домом.

Обломки вражеского БПЛА упали на бытовку одного из коттеджей. В результате пострадала владелица дома и рабочий. У мужчины диагностировали легкие ранения.

Ночью украинские войска устроили массированную атаку беспилотниками по территории России. Над Подмосковьем перехватили 20 БПЛА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона приведут в порядок квартиры в двух домах Раменского округа, разрушенные ударами беспилотников. В доме в Спортивном проезде повреждены 54 квартиры из 102.

«На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей 5 соседних домов», — заявил губернатор.