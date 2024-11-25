Опубликовано видео момента крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе
Фото - © Pxhere.com
SHOT опубликовал видео, на котором запечатлено падение грузового самолета Boeing-737 логистической компании DHL в столице Литвы Вильнюсе.
На записи местные жители едут по трассе. Вдали в небе появляется большая яркая вспышка будто бы от взрыва. Скорее всего, в этот момент самолет столкнулся с жилым двухэтажным домом и загорелся.
Вспышка погасла через несколько секунд.
При крушении самолета погиб пилот. На борту также находились второй пилот и два сотрудника компании.