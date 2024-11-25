Опубликовано видео момента крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе

На записи местные жители едут по трассе. Вдали в небе появляется большая яркая вспышка будто бы от взрыва. Скорее всего, в этот момент самолет столкнулся с жилым двухэтажным домом и загорелся.

Вспышка погасла через несколько секунд.

При крушении самолета погиб пилот. На борту также находились второй пилот и два сотрудника компании.