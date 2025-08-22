Опубликовано видео, как подросток сбил двух женщин на квадроцикле в Подмосковье

Mash опубликовал видеозапись с моментом ДТП с участием 13-летнего подростка на квадроцикле и двух женщин в подмосковном Солнечногорске.

Инцидент произошел в коттеджном поселке Бакеево. На опубликованных кадрах видно, как две женщины разговаривают идут по обочине. В этот момент в них сзади на полном ходу влетает школьник на квадроцикле. После столкновения мальчик не стал скрываться с места ДТП.

Пострадавшими женщинами оказались 51-летняя Наталия А. и 39-летняя Ирина Ч. Пострадавших с сотрясением мозга госпитализировали в городскую больницу.

Родителей несовершеннолетнего гонщика уже оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего.