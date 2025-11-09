Опубликовано видео горящего Lamborghini Urus, который влетел в столб в Москве

Кадры с последствиями смертельной аварии в Москве с участием Lamborghini Urus появились в Сети. На них запечатлен горящий кроссовер, сообщает «112» .

Автомобиль перевернулся после того, как врезалась в столб. В опубликованном ролике можно заменить объятую огнем машину.

ДТП произошло ночью на съезде с Международного на Ленинградское шоссе. За рулем врезавшегося в столб Lamborghini Urus мог находиться криптобизнесмен Алексей Долгих.

По предварительным данным, водитель элитного спорткара не справился с управлением — автомобиль врезался в столб, после чего перевернулся и загорелся. В результате погибли два человека, еще два пострадали. Выжившие назвали имена погибших, среди которых Долгих.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств аварии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.