Опубликован момент расстрела из лука двух женщин на заводе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудник завода «Реконд» в конце смены из лука расстрелял двух женщин. Момент нападения на потерпевших попал на видео, сообщает «Mash на Мойке» .

На опубликованных кадрах видно, как одна из пострадавших стояла возле турникета на проходной предприятия. В этот момент к ней подбежал мужчина и из лука выпустил в нее 2 стрелы, которые попали ей в живот.

После этого мужчина забежал в помещение, установленное вблизи турникета, где обычно сидит охрана, и произвел еще несколько выстрелов из лука в другую женщину, затем скрылся с места преступления.

Раненная в живот женщина попыталась зайти за ограждение, но так и не смогла этого сделать. Через несколько секунд она практически упала на колени. Что происходило внутри помещения, где была ранена вторая женщина, камеры не зафиксировали.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц. Пострадавших госпитализировали в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

Злоумышленник скрылся с места преступления на оранжевом велосипеде, его объявили в розыск.