Леголас разошелся: мужчина расстрелял из лука женщин-коллег в Петербурге
Мужчина расстрелял 2 женщин из лука на проходной завода в Санкт-Петербурге
39-летний Александр Е. расстрелял из лука двух женщин-коллег, когда те уходили с территории завода в конце смены. Его разыскивают силовики, сообщает «112».
Две стрелы попали в 52-летнюю начальницу смены Галину Б. Еще три угодили в сотрудницу предприятия Татьяну З.
Обеих женщин увезли в больницу. Они получили тяжелые травмы. Александр Е. уехал на велосипеде оранжевого цвета.
Причина такого поведения мужчины неизвестна. Его еще не поймали.