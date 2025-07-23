Леголас разошелся: мужчина расстрелял из лука женщин-коллег в Петербурге

сегодня в 16:56

Мужчина расстрелял 2 женщин из лука на проходной завода в Санкт-Петербурге

39-летний Александр Е. расстрелял из лука двух женщин-коллег, когда те уходили с территории завода в конце смены. Его разыскивают силовики, сообщает « 112 ».

Две стрелы попали в 52-летнюю начальницу смены Галину Б. Еще три угодили в сотрудницу предприятия Татьяну З.

Обеих женщин увезли в больницу. Они получили тяжелые травмы. Александр Е. уехал на велосипеде оранжевого цвета.

Причина такого поведения мужчины неизвестна. Его еще не поймали.