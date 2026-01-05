Оптоволоконный кабель между Литвой и Латвией поврежден в Балтийском море

Руководитель литовского Национального центра управления кризисами (NKVC) Вилмантас Виткаускас заявил о повреждении оптоволоконного кабеля между между Литвой и Латвией, который обеспечивает их интернет-связь со скандинавскими странами.

Он подчеркнул, что инцидент произошел «в нескольких километрах от порта Лиепая» в территориальных водах Латвии. Первым повреждения кабеля зафиксировал NKVC.

«Мы передали эту информацию нашим латвийским коллегам, и сейчас они проводят расследование, устанавливая личность возможного преступника, беседуя с владельцами и экипажем конкретного судна, и мы посмотрим, какими будут результаты. Мы с нетерпением ждем завершения расследования», — сказал Виткаускас в эфире радиостанции LRT.

Глава NKVC добавил, что кабель является одним из элементов критической инфраструктуры Литвы и Латвии. Вильнюс сотрудничает с латвийскими спецслужбами с целью скорейшего завершения расследования.

Ранее о повреждении телекоммуникационного кабеля в Балтийском море в районе города Лиепая сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Инцидент произошел на фоне аналогичного случая, где 31 декабря финская береговая охрана задержала судно по подозрению в повреждении подводного кабеля.

