В Балтийском море поврежден подводный оптоволоконный кабель у берегов Латвии

сегодня в 23:16

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Балтийском море в районе города Лиепая, сообщает газета «Известия» .

Инцидент произошел с кабелем, принадлежащим частной компании. По предварительным данным, нарушение связи не затронуло латвийских пользователей.

Для выяснения обстоятельств происшествия полиция Латвии приступила к расследованию.

Инцидент произошел на фоне аналогичного случая в Финском заливе, где 31 декабря финская береговая охрана задержала судно по подозрению в повреждении подводного кабеля.

