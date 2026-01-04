В Балтийском море поврежден подводный оптоволоконный кабель у берегов Латвии
Полиция ищет причину повреждения подводного кабеля у берегов Латвии
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Балтийском море в районе города Лиепая, сообщает газета «Известия».
Инцидент произошел с кабелем, принадлежащим частной компании. По предварительным данным, нарушение связи не затронуло латвийских пользователей.
Для выяснения обстоятельств происшествия полиция Латвии приступила к расследованию.
Инцидент произошел на фоне аналогичного случая в Финском заливе, где 31 декабря финская береговая охрана задержала судно по подозрению в повреждении подводного кабеля.
