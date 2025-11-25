Опять «пачка денег»: в московском магазине искали бомбу в игрушках

сегодня в 17:16

В магазине Москвы искали бомбу в игрушках из-за подозрительной пачки долларов

В магазине «Глобус» в Москве провели проверку после сообщения от покупателей, нашедших пачку долларовых купюр в детском отделе. Очевидцы насторожились из-за недавнего случая в Красногорске, где 10-летний мальчик поднял лежавшую на земле бомбу, замаскированную под деньги, сообщили «Осторожно, новости» .

Посетители магазина на улице Дубравная, заметившие странные доллары, сразу же обратились к охране. Под купюрами находилась коробка, которая вызвала у покупателей подозрение.

Далее полки магазина проверили. Как заявили в администрации «Глобуса», опасных предметов там не обнаружено.

После трагедии со школьником в Красногорске, который остался без пальцев из-за поднятия «денежной» бомбы на улице, в разных местах столицы неоднократно находили подозрительные купюры. Вскоре кошельки со взрывчаткой также стали находить в других российских регионах.

