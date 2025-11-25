Опять «пачка денег»: в московском магазине искали бомбу в игрушках
В магазине «Глобус» в Москве провели проверку после сообщения от покупателей, нашедших пачку долларовых купюр в детском отделе. Очевидцы насторожились из-за недавнего случая в Красногорске, где 10-летний мальчик поднял лежавшую на земле бомбу, замаскированную под деньги, сообщили «Осторожно, новости».
Посетители магазина на улице Дубравная, заметившие странные доллары, сразу же обратились к охране. Под купюрами находилась коробка, которая вызвала у покупателей подозрение.
Далее полки магазина проверили. Как заявили в администрации «Глобуса», опасных предметов там не обнаружено.
После трагедии со школьником в Красногорске, который остался без пальцев из-за поднятия «денежной» бомбы на улице, в разных местах столицы неоднократно находили подозрительные купюры. Вскоре кошельки со взрывчаткой также стали находить в других российских регионах.
