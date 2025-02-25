Оперслужбы: Superjet с неработающей радиолокацией приземлился в Шереметьеве
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Самолет Superjet с отказавшей системой радиолокации приземлился в аэропорту Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме, рассказали ТАСС в оперативных службах.
Самолет летел из Екатеринбурга в Москву. У него отказала система радиолокации.
20 февраля самолету Superjet 100 авиакомпании «Россия» не разрешили приземлиться в аэропорту Стамбула. У воздушного судна не работал ответчик. Рейс вернулся обратно в Сочи.
Ранее Superjet 100 экстренно сел в Минеральных Водах. Он должен был лететь в Ереван, но вернулся в аэропорт вылета.