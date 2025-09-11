Операцию по спасению детеныша косатки Фродо приостановили

Специалисты приостановили операцию по спасению детеныша косатки Фродо, который застрял в пластиковом кольце, сообщается на сайте группы помощи морским животным «Друзья Океана».

Впервые детеныша косатки с кольцом на теле заметили в начале июля. Сначала у исследователей не получалось подойти близко к семье. Позднее в районе мыса Кекурный ученые попытались снять инородный предмет, но ничего не получилось. Эксперты отмечают, что важно не просто снять кольцо с тела детеныша, но и не навредить ему.

Семью самки косатки с травмированным детенышем перестали встречать. Малыша освободить пока не удалось.

За два месяца у группы всего дважды была возможность работать с семьей косаток. Член группы реагирования «Друзья океана» Павел Ткаченко после встречи с Фродо пояснил, что способ прилегания упаковочной ленты у малыша давал шансы снять ее, но нужно было больше времени для работы.

«В этот раз нам по объективным причинам не удалось помочь запутанному животному, но это не означает что наши усилия были бесполезны», — подчеркнул глава группы реагирования «Друзья океана» Вячеслав Козлов.

По его словам, каждый случай запутывания животного индивидуален. Успех спасения зависит от множества факторов — погоды, наличия материальных и человеческих ресурсов, вовлеченности туркомпаний и рыбаков, опыта спасателей и т. д.

Также специалист пояснил, что небольших китообразных распутывать очень сложно из-за их размеров и скорости.

Как подчеркнула руководитель центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей, ситуация с Фродо говорит о том, что проблема запутывания морских млекопитающих в рыболовных снастях и пластиковом мусоре глобальна, она касается каждого морского региона. Сегодня уже назрела необходимость в подготовленных взаимозаменяемых командах обученных спасателей.