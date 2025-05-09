Опасность атаки беспилотниками объявлена в Крыму

сегодня в 12:22

Опасность атаки беспилотников объявили в День Победы на территории Крымского полуострова, сообщает РИА Новости .

«Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): Беспилотная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — говорится в приложении МЧС России.

Отмечается, что сигнал об опасности атаки БПЛА поступил в 11:36 по московскому времени.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник в День Победы атаковал здание регионального правительства в Белгороде. В результате атаки ВСУ пострадавших нет.