Опасность атаки беспилотниками объявлена в Крыму
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Опасность атаки беспилотников объявили в День Победы на территории Крымского полуострова, сообщает РИА Новости.
«Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): Беспилотная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — говорится в приложении МЧС России.
Отмечается, что сигнал об опасности атаки БПЛА поступил в 11:36 по московскому времени.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник в День Победы атаковал здание регионального правительства в Белгороде. В результате атаки ВСУ пострадавших нет.