Онкобольных по всей России развели на миллионы рублей

Сотни больных раком людей обещали избавить от серьезной болезни с помощью БАДа «Пептид Т-1». В отчаянии люди скупали препарат, который даже не прошел клинические исследования, а затем стали замечать, что их состояние ухудшается, сообщает SHOT .

Сотрудники зарегистрированного в башкирской деревне ООО ТД «Живая Земля» специально искали больных раком и рассказывали о новейшем препарате. В мае компания собрала более 50 человек и предложила приобрести ампулы. Одна штука стоит 10 тыс. рублей, а за покупку партии обещали скидки. Пациенты покупали «лекарство» на сотни тысяч рублей.

При этом состояние здоровья онкобольных ухудшалось, обследования показывали, что опухоли продолжали расти. Странные БАДы нанесли ущерб людям в Башкирии, Московской и Ленинградской областях, Тыве и во многих других городах. Компания работала с 2022 года. Пострадавшие направили заявление на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.

«Живая Земля» изначально подыскивала для наживы пенсионеров. Компания с помощью сарафанного радио распространяла информацию о препарате. В том числе они создали чат в Telegram, где рекламировали «лекарство». За год владелец фирмы Руслан Максютов и его подельник Геннадий Кошелев заработали более 99 млн рублей.

Ранее телефонные аферисты украли у семьи около семи млн рублей за четыре дня. Жертвы — пожилые люди.