Около 50 нелегальных мигрантов выявили в частном доме в Пушкине

При проверке одного из частных домов в Пушкине полицейские обнаружили порядка 50 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

«Выявили частный жилой дом, расположенный на улице Центральной, в котором проживали нелегальные мигранты из стран Африки и Центральной Азии», — сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе проведения рейда в отношении 47 граждан разных стран составлены протоколы за нарушение режима пребывания в России по статье 18.8 КоАП РФ. На каждого из задержанных наложен штраф в 5 тыс. рублей. Все мигранты будут выдворены из страны.

Сейчас специалисты работают над установлением организатора незаконной миграции.