Около 10 человек погибли из-за пожара на горнолыжном курорте в Турции

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Daily Sabah: пожар на горнолыжном курорте Турции унес жизни не менее 10 человек

По данным газеты Daily Sabah, в пожаре, охватившем горнолыжный курорт Карталкая на севере Турции, погибли по меньшей мере 10 человек, еще 32 — пострадали, сообщает «Интерфакс» .

Огонь вспыхнул на 4 этаже 11-этажного отеля около 3:30 во вторник. К месту происшествия оперативно прибыли 30 пожарных машин и 28 карет скорой помощи.

Губернатор района Болу, где находится горнолыжный курорт, Абдулазиз Айдын заявил, что причина пожара пока не установлена, однако известно, что возгорание началось с этажа, на котором открыт ресторан. По факту случившегося началось расследование.

На момент пожара в отеле числились 234 постояльца, уточнил Айдын.

Ранее посольство РФ отметило, что не получало сведений о пострадавших при пожаре в Турции россиянах.