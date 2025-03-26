Охотился киллер: появились подробности стрельбы в подмосковном ЖК «Ольгино Парк»

Стрельба в подмосковном ЖК «Ольгино Парк» в Железнодорожном была покушением, когда киллер пытался застрелить человека, сообщает «Коммерсант» . Возбуждено уголовное дело.

Утром 25 марта на территории жилого комплекса «Ольгино Парк» завязалась перестрелка. По мужчине, выходившему из дома, начали стрелять из пистолета Макарова. Потенциальной жертве удалось укрыться за припаркованными машинами, после чего по киллеру начали стрелять уже охранники спасшегося гражданина.

Стрелок задержан, пока он отказывается давать показания. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и покушении на убийство.

По предварительным данным, задержанный за стрельбу ранее мог работать в силовых структурах.